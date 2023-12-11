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البيت الأبيض: واشنطن قلقة إزاء استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض

12/11/2023 3:01:58 PM
(MENAFN- Youm7) صرح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق إزاء التقارير الجديدة التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم على لبنان.


وقال المتحدث الأمريكي -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "لقد إطلعنا على التقارير حول ذلك، وبالتأكيد نشعر بالقلق إزاء نحوه"، مؤكدا "وسنقوم بتقصي الأمر لمحاولة معرفة المزيد".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فائدة عسكرية مشروعة... ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفسفور الأبيض إلى جيش آخر، فإننا نتوقع تمامًا أنه سيتم استخدامه بما يتماشى مع تلك الأغراض المشروعة، وبالتوافق مع قوانين النزاعات المسلحة".


وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في تقرير لها يوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفسفور الأبيض الذي زودته به الولايات المتحدة في هجوم أكتوبر في جنوب لبنان والذي أدى إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل.







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