العشرات يتظاهرون أمام المتحف الكندي لحقوق الإنسان احتجاجا على مأساة الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) نظم العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرة أمام المتحف الكندي لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) لجذب الانتباه إلى أزمة حقوق الإنسان في غزة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتسببت في قتل آلاف المدنيين والأطفال.



نظمت التظاهرة مجموعات الدعم والتضامن من أجل فلسطين وتحالف السلام. وتم تنظيم التجمع في يوم حقوق الإنسان، بعد 75 عاما من توقيع إعلان الاستقلال العالمي في ديسمبر 1948.



ويقول المتظاهرون إن المتحف لا يذكر نكبة عام 1948، أو طرد الفلسطينيين من بلادهم. كما يؤكدون أن المتحف يستبعد الفلسطينيين من معروضاته.



وذكر المتحف أنه يتضمن قصصا تمس التجارب الفلسطينية، وقال نائب رئيس المتحف للمعارض، ماثيو كاتلر، في تصريحات صحفية إن المتحف "يعمل مع المجتمع الفلسطيني الكندي لتطوير محتوى معرض جديد من شأنه أن يساعد الكنديين على فهم أفضل لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون كل يوم."