العشرات يتظاهرون أمام المتحف الكندي لحقوق الإنسان احتجاجا على مأساة الفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) نظم العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرة أمام المتحف الكندي لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) لجذب الانتباه إلى أزمة حقوق الإنسان في غزة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتسببت في قتل آلاف المدنيين والأطفال.
نظمت التظاهرة مجموعات الدعم والتضامن من أجل فلسطين وتحالف السلام. وتم تنظيم التجمع في يوم حقوق الإنسان، بعد 75 عاما من توقيع إعلان الاستقلال العالمي في ديسمبر 1948.
ويقول المتظاهرون إن المتحف لا يذكر نكبة عام 1948، أو طرد الفلسطينيين من بلادهم. كما يؤكدون أن المتحف يستبعد الفلسطينيين من معروضاته.
وذكر المتحف أنه يتضمن قصصا تمس التجارب الفلسطينية، وقال نائب رئيس المتحف للمعارض، ماثيو كاتلر، في تصريحات صحفية إن المتحف "يعمل مع المجتمع الفلسطيني الكندي لتطوير محتوى معرض جديد من شأنه أن يساعد الكنديين على فهم أفضل لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون كل يوم."
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