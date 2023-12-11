MENAFN - Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023،الكثيرمن الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها،حفل جوائز الكاف.. الأهلى أفضل نادى فى أفريقيا 2023 للمرة السادسة.





حفل جوائز الكاف.. بيرسى تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.





هدف محمود كهربا الأفضل فى أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى بجائزة أجمل هدف فى أفريقيا 2023 عن هدفه ضد الهلال السوداني.

حفل جوائز الكاف.. الأهلى أفضل نادى فى أفريقيا 2023 للمرة السادسة

أعلنالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، "كاف" اليوم، الإثنين، عن اختيارالنادي الأهليكأفضل نادي للرجال في القارة السمراء على حسابصن داونزالجنوب أفريقي والوداد المغربي ، وذلك خلالحفل جوائز الكافللأفضل فى 2023، في حفل كبير بمدينة مراكش المغربية.



فتوح وصبحى والزنارى يشاركون فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد انتهاء الإيقاف

انتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك ، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت عصر اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.الأهلي يصطحب متولي ومخلوف فى رحلة السعودية بعد استبعاد عبد القادر وكريستوقرر النادي الأهلي ضم الثنائي محمود متولي والحارس الشاب مصطفى مخلوف لقائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الاثنين، إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

حسين لبيب: أدعم الرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات ولازم الكل يشارك.. فيديو

أكد حسين لبيب،رئيس نادى الزمالك ، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التى تشهدها البلاد، وأضاف رئيس الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع بعد تصويته فى الانتخابات الرئاسية، أنه لابد من مشاركة الجميع فىالانتخابات الرئاسيةودعوة الجميع للتصويت.علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش قبل المشاركة فى بطولة العالمأعلنت رابطة اللاعبين المحترفينللاسكواش"PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلةسيطرته على التصنيف العالمي.إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم البلعوطي وقفة فى ينايركشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة تلقي النادي البترول عروضاً من الأهلي والزمالك لضم قفة والبلعوطي خلال الميركاتو الشتوي المرتقب.بعثة مودرن فيوتشر تعود اليوم إلى القاهرة بعد مواجهة اتحاد العاصمة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، اليوم، إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الونش يشارك فى تدريبات الزمالك اليوم بعد اكتمال شفائه

يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق

الزمالك،

التدريب مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.



