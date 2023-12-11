حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023

(MENAFN
- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023،
الكثيرمن الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها،
حفل جوائز الكاف.. الأهلى أفضل نادى فى أفريقيا 2023 للمرة السادسة.
حفل جوائز الكاف.. بيرسى تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.
هدف محمود كهربا الأفضل فى أفريقيا 2023
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى بجائزة أجمل هدف فى أفريقيا 2023 عن هدفه ضد الهلال السوداني.
حفل جوائز الكاف.. الأهلى أفضل نادى فى أفريقيا 2023 للمرة السادسة
أعلن
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، "كاف" اليوم، الإثنين، عن اختيار
النادي الأهلي
كأفضل نادي للرجال في القارة السمراء على حساب
صن داونز
الجنوب أفريقي و
الوداد المغربي ، وذلك خلال
حفل جوائز الكاف
للأفضل فى 2023، في حفل كبير بمدينة مراكش المغربية.
فتوح وصبحى والزنارى يشاركون فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد انتهاء الإيقاف
انتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك ، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت عصر اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.
الأهلي يصطحب متولي ومخلوف فى رحلة السعودية بعد استبعاد عبد القادر وكريستو
قرر النادي الأهلي ضم الثنائي محمود متولي والحارس الشاب مصطفى مخلوف لقائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الاثنين، إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.
حسين لبيب: أدعم الرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات ولازم الكل يشارك.. فيديو
أكد حسين لبيب،
رئيس نادى الزمالك ، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التى تشهدها البلاد، وأضاف رئيس الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع بعد تصويته فى الانتخابات الرئاسية، أنه لابد من مشاركة الجميع فى
الانتخابات الرئاسية
ودعوة الجميع للتصويت.
علي فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش قبل المشاركة فى بطولة العالم
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين
للاسكواش
"PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة
سيطرته على التصنيف العالمي.
إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم البلعوطي وقفة فى يناير
كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة تلقي النادي البترول عروضاً من الأهلي والزمالك لضم قفة والبلعوطي خلال الميركاتو الشتوي المرتقب.
بعثة مودرن فيوتشر تعود اليوم إلى القاهرة بعد مواجهة اتحاد العاصمة
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، اليوم، إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الونش يشارك فى تدريبات الزمالك اليوم بعد اكتمال شفائه
يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق
الزمالك،
التدريب مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.
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