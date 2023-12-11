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رئيس نادى الإنتاج الحربى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

12/11/2023 3:01:56 PM
(MENAFN- Youm7) أدلى اللواء أشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربي، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد الصادق بسراي القبة.



وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.





اشرف عامر




وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.












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