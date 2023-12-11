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تعرف على قائمتى منتخبى السيدات والشابات لكرة اليد قبل بدء الدورة الدولية الودية

12/11/2023 3:01:56 PM
(MENAFN- Youm7) أنهى منتخبا مصر لكرة اليد للسيدات والشابات استعداداتهما للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري، في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية.



وأعلن عبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات كرة اليد للسيدات والآنسات قائمتي منتخب السيدات والشبابات قبل انطلاق البطولة، وذلك على النحو التالي:

قائمة منتخب السيدات.



حارسات المرمى: فرح الشاذلي - منة الله سيد – مي جمعة – أمنية خالد، واللاعبات: أمينة عاطف – سارة متولي – نوران خالد – يارا مختار – دعاء حلمي – شيماء صبري – سهيلة خالد – ليلى هثيم – رنا راضي – ملك طلعت – مريم أسامة – نهى أيمن – سارة يحيى – رحمة محمد – أمينة هشام – مايا وائل – روان سعيد – يمنى مصطفى.



الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، إيمان مرجان المدير الإداري، منة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.



قائمة منتخب الشابات 2004

حارسات المرمى: جهاد وائل - سارة محمد - لبني أشرف - منة الله محمد، واللاعبات: مريم عمر - تقى كامل - نوال أحمد خليل - نادين طارق - لوجين أسامة - لميس محمد - جنى صلاح الدين - فاطمة محمود - كنزي حاتم - شروق محمود - شهد صفي الدين - نهى إيهاب - رغدة أبو الخير - منى سنبل - إنجي ابراهيم - مريم أسامة - سارة جابر.



الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، منة الله كرم المدير الإداري، ماهيتاب محمد أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.



وأكد عبد الوهاب أن الدورة الدولية الودية ستنطلق غدا الثلاثاء بين المنتخبات الأربعة، وتقام المباريات كما يلي:



مباريات الثلاثاء

منتخب الشابات مواليد 2004 مع منتخب الكونغو الساعة 2 ظهرا.

منتخب السيدات مع منتخب الجزائر الساعة 4 مساءً.



مباريات الأربعاء

منتخب الجزائر مع منتخب الكونغو الساعة 2 ظهرا.

منتخب السيدات مع منتخب الشابات مواليد 2004 الساعة 4 مساءً.



مباريات الجمعة

منتخب الشابات مواليد 2004 مع منتخب الجزائر الساعة 12 ظهرا.

منتخب السيدات مع منتخب الكونغو الساعة 2 ظهرا.



وأشار عبد الوهاب إلى أن الدورة الدولية الودية تأتي ضمن برنامج الإعداد لمشاركة منتخب السيدات في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكونغو الديمقراطية نوفمبر 2024، ومشاركة منتخب الشابات 2004 في بطولة العالم بمقدونيا يونيو 2024.












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