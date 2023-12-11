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المنتخب الأولمبى يدعم أهالى غزة ماليًا

12/11/2023 3:01:56 PM
(MENAFN- Youm7) تبرع المنتخب الأولمبي لكرة القدم بمبلغ مالى كبير لدعم الأشقاء فى غزة وذلك من خلال صندوق حياة كريمة وقدم شيك التبرع اليوم محمود حرب المدير الإداري للمنتخب .
وساهم فى المبلغ كل أفراد المنتخب الأوليمبي بالجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي واللاعبين ومسئولى المهمات .
وتعاهد أفراد المنتخب الأوليمبي بتقديم مزيد من الدعم لاشقائنا فى غزة بشكل مستمر إيمانا منهم بالدور الوطنى تجاه القضية الفلسطينية والتى تعتبر جزء أصيل من الوطن العربي الكبير .
ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأولمبي معسكراً لمدة 6 أيام، خاصة أن هذه الفترة ستشهد مباريات كأس الرابطة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً عقب سحب القرعة وسيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.








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