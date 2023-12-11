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لاعبات منتخب كرة اليد يشاركن فى انتخابات رئاسة الجمهورية

12/11/2023 3:01:56 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت لاعبات منتخب مصر لكرة اليد على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتوافدت لاعبات منتخب السيدات ومنتخب الشابات على المقر الانتخابي في المعادي للإدلاء بأصواتهن في اختيار رئيس الجمهورية.
والتقطت اللاعبات الصور التذكارية أمام اللجنة الانتخابية، احتفالا بمشاركتهن في هذا العُرس الانتخابي الذي يشارك فيه المواطنون من كافة الأطياف والفئات في المجتمع.
وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.








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