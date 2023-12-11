البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره الأوكراني في واشنطن غدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن يوم غد الثلاثاء.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن الرئيس بايدن دعا زيلينسكي لاجراء محادثات "للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الشعب الأوكراني فيما يدافع عن نفسه ضد الاجتياح الروسي الوحشي".
وأضافت المتحدث "بينما تكثف روسيا ضرباتها الصاروخية وهجماتها بالطائرات المسيرة ضد أوكرانيا سيناقش الرئيسان احتياجات أوكرانيا الملحة والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه الفترة الحرجة".
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب وحتى الآن أحرزت تقدما محدودا للغاية.
وكان الجمهوريون في البرلمان الأمريكي قد عرقلوا الأسبوع الماضي مشروع قانون يقدم تمويلا لاوكرانيا بسبب اعتراضاتهم على عدم تضمن مشروع القانون مطالب تتعلق بتأمين الحدود حيث يتدفق المهاجرون غير الشرعيين إلى داخل الأراضي الأمريكية.
وحذر البيت الأبيض من أن الكونغرس إذا لم يوافق على تمويل جديد لصالح كييف "سوف تنفد الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا".
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس زيلينسكي خلال الزيارة كذلك بمجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضمن جهوده الرامية إلى إقناع المعارضين للمساعدات بتمريرها في أسرع وقت ممكن. (النهاية)
ا م م / م م ج
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