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البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره الأوكراني في واشنطن غدا

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن يوم غد الثلاثاء.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن الرئيس بايدن دعا زيلينسكي لاجراء محادثات "للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الشعب الأوكراني فيما يدافع عن نفسه ضد الاجتياح الروسي الوحشي".
وأضافت المتحدث "بينما تكثف روسيا ضرباتها الصاروخية وهجماتها بالطائرات المسيرة ضد أوكرانيا سيناقش الرئيسان احتياجات أوكرانيا الملحة والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه الفترة الحرجة".
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب وحتى الآن أحرزت تقدما محدودا للغاية.
وكان الجمهوريون في البرلمان الأمريكي قد عرقلوا الأسبوع الماضي مشروع قانون يقدم تمويلا لاوكرانيا بسبب اعتراضاتهم على عدم تضمن مشروع القانون مطالب تتعلق بتأمين الحدود حيث يتدفق المهاجرون غير الشرعيين إلى داخل الأراضي الأمريكية.
وحذر البيت الأبيض من أن الكونغرس إذا لم يوافق على تمويل جديد لصالح كييف "سوف تنفد الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا".
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس زيلينسكي خلال الزيارة كذلك بمجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضمن جهوده الرامية إلى إقناع المعارضين للمساعدات بتمريرها في أسرع وقت ممكن. (النهاية)

ا م م / م م ج




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