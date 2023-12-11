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الصين تحث الفلبين على وقف تقويض الامن في بحر الصين الجنوبي

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 11 - 12 (كونا) -- حثت الصين اليوم الاثنين الفلبين على التوقف عن استفزازها وانتهاك سيادتها وتقويض الامن في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بعد ان توغلت سفن فلبينية داخل البحر دون اذن.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي "سنواصل القيام بما هو ضروري بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية للرد بكل حزم على التحركات الاستفزازية التي تنتهك سيادة ومصالح وحقوق الصين البحرية".
وأضافت ماو ان قوات خفر السواحل الصينية قامت باعتراض السفن واتخذت الإجراءات اللازمة ضد السفينة الفلبينية بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية مع تقديم الصين لاحتجاج رسمي للجانب الفلبيني.
وأشارت الى ان مسؤولية ما حدث في المياه الصينية بمنطقة (ريناي) تقع بالكامل على عاتق الفلبين مشددة على ان السبب هو "حنث الفلبين بوعدها بسحب السفينة الحربية الرابضة بشكل غير قانوني وحاولت ابقاءها في محاولة لاحتلال المياه الصينية في (ريناي)".
تأتي تلك الاحداث المحتدمة بين الصين والفلبين عقب توغل سفينة شحن وسفينة رسمية وسفينتان لخفر السواحل الفلبيني داخل بحر الصين الجنوبي دون اذن من السلطات الصينية وذلك حسب رواية السلطات في بكين ما أشعل فتيل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وإذ قامت مانيلا بدورها باستدعاء السفير الصيني لديها وقدمت مذكرة احتجاج رسمية على خلفية المواجهات التي وقعت منذ يومين لتقوم بكين بخطوة مماثلة. (النهاية)

م ك / ف ا س




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