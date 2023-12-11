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مصر: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية قاربت 45 بالمئة من إجمالي عدد الذين لهم حق التصويت

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 12 (كونا)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الاثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قاربت 45 في المئة من إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية المستشار أحمد البنداري في بيان إلى انتظام سير العملية الانتخابية في كافة اللجان في أنحاء مصر دون أي صعوبات أو عقبات أمام الناخبين وبتعاون تام من المواطنين والجهات المعنية بإجراءات الانتخابات.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد كفاءة الترتيبات اللوجستية التي تم اتخاذها بإشراف قضائي كامل شارك فيه أكثر من 15 ألف قاض على مستوى الجمهورية.
ونوه بأن الإقبال على اللجان الانتخابية في كل المحافظات كان كثيفا وخصوصا في لجان الوافدين التي بلغ عددها نحو 360 لجنة على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن الأقبال الشديد عليها أدى إلى نفاد بطاقات التصويت في بعضها وإمدادها بالمزيد من البطاقات.
وأوضح أن لجان الوافدين تم إقامتها في كل المحافظات لتسهيل تصويت العاملين المغتربين في هذه المناطق والموجودين خارج مقار إقامتهم في أيام الاقتراع وتتركز في المناطق الصناعية والتجارية والسياحية والمدن الكبرى.
وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 قد انطلقت أمس الأحد تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية) ا س م / م م ج

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