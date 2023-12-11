مصر: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية قاربت 45 بالمئة من إجمالي عدد الذين لهم حق التصويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 12 (كونا)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الاثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قاربت 45 في المئة من إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية المستشار أحمد البنداري في بيان إلى انتظام سير العملية الانتخابية في كافة اللجان في أنحاء مصر دون أي صعوبات أو عقبات أمام الناخبين وبتعاون تام من المواطنين والجهات المعنية بإجراءات الانتخابات.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد كفاءة الترتيبات اللوجستية التي تم اتخاذها بإشراف قضائي كامل شارك فيه أكثر من 15 ألف قاض على مستوى الجمهورية.
ونوه بأن الإقبال على اللجان الانتخابية في كل المحافظات كان كثيفا وخصوصا في لجان الوافدين التي بلغ عددها نحو 360 لجنة على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن الأقبال الشديد عليها أدى إلى نفاد بطاقات التصويت في بعضها وإمدادها بالمزيد من البطاقات.
وأوضح أن لجان الوافدين تم إقامتها في كل المحافظات لتسهيل تصويت العاملين المغتربين في هذه المناطق والموجودين خارج مقار إقامتهم في أيام الاقتراع وتتركز في المناطق الصناعية والتجارية والسياحية والمدن الكبرى.
وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 قد انطلقت أمس الأحد تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية) ا س م / م م ج
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