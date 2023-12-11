وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية مكافحة الفساد في حفظ الأمن القومي للدول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 12 (كونا) -– أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين أن مكافحة الفساد أمر حيوي لحفظ الأمن القومي للدول بأوجهه العديدة التي تشمل منع الاستقطاب السياسي والتصدي لتفاقم عدم المساواة.
كلام بلينكن جاء في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة (أتلانتا) بولاية جورجيا الأمريكية والذي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.
وقال وزير الخارجية الامريكي إن الولايات المتحدة سعت إلى استضافة هذا المؤتمر "لأن النضال من أجل الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية أمر حيوي لأمننا القومي ولتقديم الخدمات للمواطنين".
ورأى "أن الفساد يهدد كل ذلك ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة بل لجميع الدول ال190 الأطراف في هذه الاتفاقية" مذكرا بوصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للفساد بأنه "سرطان في جسد المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والاستقطاب السياسي".
وأضاف "أن الفساد يقوض استجاباتنا للأزمات من الأوبئة إلى الكوارث الطبيعية وكل دولار مسروق هو دولار لا يمكننا استثماره في مدارسنا أو مستشفياتنا أو في أعمالنا أو معاشاتنا التقاعدية".
وأوضح كذلك أن الفساد يؤدي إلى "تلاشي ثقة الشعب بالحكومة وثقتهم ببعضهم البعض ما ينتج عنه استقطاب سياساتنا وتقسيم مجتمعاتنا وتفاقم الجريمة والصراع" مشيرا إلى أنه "يمكن استخدامه كسلاح من قبل الدول والجهات الفاعلة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بأمننا واقتصاداتنا ونظامنا السياسي".
في المقابل شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "خلق حكم أكثر شفافية ومسؤولية هو أحد أقوى الطرق التي يمكننا من خلالها بناء فرص أكثر شمولا وتتمتع بقدر أكبر من الأمن وبخدمات عامة أفضل والمزيد من احترام حقوق الإنسان والمزيد من الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها التماس العدالة عندما يتم انتهاك هذه الحقوق".
وأشار إلى "أن كل هذه الأسباب دفعت الرئيس بايدن إلى إصدار أول استراتيجية أمريكية على الإطلاق لمكافحة الفساد في عام 2021" موضحا أن "وضع نهج حكومي كامل هو الذي وجه جهودنا ومن ركائز الاستراتيجية تعزيز الهيكل الدولي لمكافحة الفساد وهذا المؤتمر جزء أساسي منه".
وشدد على وجوب تجديد الالتزام "بتحويل التعهدات التي قطعناها على أنفسنا إلى واقع في المجالات التي يتعين علينا بذل الجهود فيها سواء كان ذلك تعزيز جهود استرداد الأصول لإعادة الموارد المسروقة إلى أصحابها الشرعيين أو زيادة الشفافية المالية في القطاعات عالية المخاطر مثل العقارات أو القضاء على الملاذات الآمنة التي يستخدمها الفاسدون لإخفاء أرباحهم غير المشروعة".
ولفت إلى ضرورة "تسخير خبرة ومعرفة وبراعة أكبر مجموعة من الشركاء إذا أردنا إيجاد الحلول التي نحتاجها" مؤكدا أنه "يتعين علينا أن نتجاوز الحدود وأن نحارب الإفلات من العقاب".
ووفقا لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية سيشهد المؤتمر الذي يعقد للمرة الاولى خارج نطاق الامم المتحدة في نيويورك مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من جميع انحاء العالم بمن فيهم ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص فضلا عن حضور نحو ألف ممثل عن المنظمات غير الحكومية وهو ثلاثة أضعاف العدد في أي مؤتمر دولي سابق يعنى بمكافحة الفساد.
وتشارك الكويت في المؤتمر ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم وعضوية الامين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد ومدير ادارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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