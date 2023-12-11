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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية مكافحة الفساد في حفظ الأمن القومي للدول

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 12 (كونا) -– أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين أن مكافحة الفساد أمر حيوي لحفظ الأمن القومي للدول بأوجهه العديدة التي تشمل منع الاستقطاب السياسي والتصدي لتفاقم عدم المساواة.
كلام بلينكن جاء في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة (أتلانتا) بولاية جورجيا الأمريكية والذي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.
وقال وزير الخارجية الامريكي إن الولايات المتحدة سعت إلى استضافة هذا المؤتمر "لأن النضال من أجل الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية أمر حيوي لأمننا القومي ولتقديم الخدمات للمواطنين".
ورأى "أن الفساد يهدد كل ذلك ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة بل لجميع الدول ال190 الأطراف في هذه الاتفاقية" مذكرا بوصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للفساد بأنه "سرطان في جسد المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والاستقطاب السياسي".
وأضاف "أن الفساد يقوض استجاباتنا للأزمات من الأوبئة إلى الكوارث الطبيعية وكل دولار مسروق هو دولار لا يمكننا استثماره في مدارسنا أو مستشفياتنا أو في أعمالنا أو معاشاتنا التقاعدية".
وأوضح كذلك أن الفساد يؤدي إلى "تلاشي ثقة الشعب بالحكومة وثقتهم ببعضهم البعض ما ينتج عنه استقطاب سياساتنا وتقسيم مجتمعاتنا وتفاقم الجريمة والصراع" مشيرا إلى أنه "يمكن استخدامه كسلاح من قبل الدول والجهات الفاعلة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بأمننا واقتصاداتنا ونظامنا السياسي".
في المقابل شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "خلق حكم أكثر شفافية ومسؤولية هو أحد أقوى الطرق التي يمكننا من خلالها بناء فرص أكثر شمولا وتتمتع بقدر أكبر من الأمن وبخدمات عامة أفضل والمزيد من احترام حقوق الإنسان والمزيد من الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها التماس العدالة عندما يتم انتهاك هذه الحقوق".
وأشار إلى "أن كل هذه الأسباب دفعت الرئيس بايدن إلى إصدار أول استراتيجية أمريكية على الإطلاق لمكافحة الفساد في عام 2021" موضحا أن "وضع نهج حكومي كامل هو الذي وجه جهودنا ومن ركائز الاستراتيجية تعزيز الهيكل الدولي لمكافحة الفساد وهذا المؤتمر جزء أساسي منه".
وشدد على وجوب تجديد الالتزام "بتحويل التعهدات التي قطعناها على أنفسنا إلى واقع في المجالات التي يتعين علينا بذل الجهود فيها سواء كان ذلك تعزيز جهود استرداد الأصول لإعادة الموارد المسروقة إلى أصحابها الشرعيين أو زيادة الشفافية المالية في القطاعات عالية المخاطر مثل العقارات أو القضاء على الملاذات الآمنة التي يستخدمها الفاسدون لإخفاء أرباحهم غير المشروعة".
ولفت إلى ضرورة "تسخير خبرة ومعرفة وبراعة أكبر مجموعة من الشركاء إذا أردنا إيجاد الحلول التي نحتاجها" مؤكدا أنه "يتعين علينا أن نتجاوز الحدود وأن نحارب الإفلات من العقاب".
ووفقا لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية سيشهد المؤتمر الذي يعقد للمرة الاولى خارج نطاق الامم المتحدة في نيويورك مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من جميع انحاء العالم بمن فيهم ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص فضلا عن حضور نحو ألف ممثل عن المنظمات غير الحكومية وهو ثلاثة أضعاف العدد في أي مؤتمر دولي سابق يعنى بمكافحة الفساد.
وتشارك الكويت في المؤتمر ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم وعضوية الامين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد ومدير ادارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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