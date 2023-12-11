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باكستان ترفض قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير)

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 11 - 12 (كونا) -- رفضت باكستان اليوم الاثنين الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند بالمصادقة على قرار الحكومة المركزية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير).
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن "جامو وكشمير نزاع معترف به دوليا وبقي مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود وبالتالي فإن القرار النهائي بشأنه سيتم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولتطلعات الشعب الكشميري".
وأضافت الوزارة أن "الهند ليس لها الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان".
وأضافت أن "باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية (جامو وكشمير) وتعتبر أن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية".
واعتبرت أن الهند لا يمكنها التنازل عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية مضيفة أن "الإقرار القضائي لإجراءات الهند الأحادية وغير القانونية في 5 أغسطس 2019 هو استهزاء بالعدالة ويستند إلى أسس تاريخية وقانونية مشوهة".
ورأت الوزارة أن "حكم المحكمة العليا الهندية فشل في الاعتراف بالطبيعة المعترف بها دوليا للنزاع حول (جامو وكشمير) كما أنه فشل في تلبية تطلعات الشعب الكشميري الذي رفض بالفعل الإجراءات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019".
وأشارت إلى "أن الحكم هو مظهر آخر من مظاهر القضاء المطواع ولا يمكن أن يصرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكب في جامو وكشمير".
وأكدت "أن باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو وكشمير لتحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وكانت المحكمة العليا في الهند قد أكدت في بيان اليوم الاثنين أنها أيدت قرار الحكومة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي أعطت ولاية (جامو وكشمير) حكما ذاتيا محدودا ووضعا خاصا عام 2019.
وأضاف البيان ان المحكمة أمرت بإجراء انتخابات في الولاية خلال العام المقبل وإعادتها ولاية كغيرها من الولايات الهندية.
وقد اثار إلغاء الحكم الذاتي في ولاية (جامو وكشمير) التي تقطنها الاغلبية المسلمة احتجاجات داخلية وخارجية فيما اعتقلت السلطات الهندية عددا من القادة وفرضت قيودا صارمة لتجنب المعارضة الشديدة من الكشميريين. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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