الرئيس الفرنسي يعلن عن تمويل ضخم لاستكشاف الهيدروجين الأبيض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين عن تمويل ضخم لاستكشاف الهيدروجين الأبيض (الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي) ضمن خطط فرنسا المستقبلية للتحول البيئي والتكنولوجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون بمناسبة مرور عامين على خطة (فرنسا 2030) من مقر شركة (إيرباص) بمدينة (تولوز) حيث عرض المراحل التالية من المخطط الذي سيمكن من إبراز فرنسا في طليعة التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
وقال ماكرون إن بلاده يمكن أن تصبح إحدى الدول "الرائدة" في طاقة المستقبل هذه حيث أنها تخطط لتسريع الأبحاث في هذا المجال.
وأكد أن فرنسا "ستقدم تمويلا ضخما لاستكشاف الهيدروجين الأبيض (دون أن يحدد المبلغ) ضمن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 54 مليار يورو (58 مليار دولار) تم استثمارها على مدى خمس سنوات منها 25 مليار (9ر26 مليار دولار) تم تخصيصها بالفعل لأكثر من 3200 مشروع تم تنفيذها من قبل 3500 مستفيد بما في ذلك ما يقرب من 50 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفرنسية.
وفيما يتعلق بقطاع الهيدروجين أكد ماكرون أن الفرنسيين هم "الأفضل والأكثر أمانا في أوروبا" وذلك بفضل أسطولهم النووي والكهرباء الخالية من الكربون والتحليل الكهربائي منخفض الكربون الذي سيجعل من الممكن إنتاج الهيدروجين النظيف بفضل المصانع الفرنسية العملاقة للمحلل الكهربائي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه بحلول عام 2030 يعتزم الرئيس ماكرون إبراز "أبطال الغد الفرنسيين" الذين سيدعمون التحولات في قطاعات التميز مثل السيارات والطيران وحتى الفضاء لصالح القدرات التنافسية وفي خدمة السيادة الفرنسية.
ومن مقر شركة (إيرباص) قدم ماكرون نتائج العامين الأولين من خطة (فرنسا 2030) وكذلك استراتيجية لتشجيع ظهور الابتكارات الثورية التي ستمكن من تأمين الوصول إلى المواد الخام والمكونات الاستراتيجية بالاضافة الى إتقان تقنيات المستقبل لتصبح فرنسا "قادة في عالم الغد". (النهاية)
م ع / م م ج
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