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الرئيس الفرنسي يعلن عن تمويل ضخم لاستكشاف الهيدروجين الأبيض

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين عن تمويل ضخم لاستكشاف الهيدروجين الأبيض (الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي) ضمن خطط فرنسا المستقبلية للتحول البيئي والتكنولوجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون بمناسبة مرور عامين على خطة (فرنسا 2030) من مقر شركة (إيرباص) بمدينة (تولوز) حيث عرض المراحل التالية من المخطط الذي سيمكن من إبراز فرنسا في طليعة التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
وقال ماكرون إن بلاده يمكن أن تصبح إحدى الدول "الرائدة" في طاقة المستقبل هذه حيث أنها تخطط لتسريع الأبحاث في هذا المجال.
وأكد أن فرنسا "ستقدم تمويلا ضخما لاستكشاف الهيدروجين الأبيض (دون أن يحدد المبلغ) ضمن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 54 مليار يورو (58 مليار دولار) تم استثمارها على مدى خمس سنوات منها 25 مليار (9ر26 مليار دولار) تم تخصيصها بالفعل لأكثر من 3200 مشروع تم تنفيذها من قبل 3500 مستفيد بما في ذلك ما يقرب من 50 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفرنسية.
وفيما يتعلق بقطاع الهيدروجين أكد ماكرون أن الفرنسيين هم "الأفضل والأكثر أمانا في أوروبا" وذلك بفضل أسطولهم النووي والكهرباء الخالية من الكربون والتحليل الكهربائي منخفض الكربون الذي سيجعل من الممكن إنتاج الهيدروجين النظيف بفضل المصانع الفرنسية العملاقة للمحلل الكهربائي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه بحلول عام 2030 يعتزم الرئيس ماكرون إبراز "أبطال الغد الفرنسيين" الذين سيدعمون التحولات في قطاعات التميز مثل السيارات والطيران وحتى الفضاء لصالح القدرات التنافسية وفي خدمة السيادة الفرنسية.
ومن مقر شركة (إيرباص) قدم ماكرون نتائج العامين الأولين من خطة (فرنسا 2030) وكذلك استراتيجية لتشجيع ظهور الابتكارات الثورية التي ستمكن من تأمين الوصول إلى المواد الخام والمكونات الاستراتيجية بالاضافة الى إتقان تقنيات المستقبل لتصبح فرنسا "قادة في عالم الغد". (النهاية)

م ع / م م ج




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