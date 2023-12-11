وزير الطاقة القطري يؤكد صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 – 12 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي اليوم الاثنين صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عدد من المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في إنتاج الكهرباء.
وأوضح الوزير الكعبي خلال جلسة (التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي) التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر الطاقة العربي ال12 في الدوحة أن أي مناقشة هادفة حول صناعة الطاقة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار معالجة القضايا والمخاوف البيئية الملحة مشيرا إلى أن تحقيق تحول هادف وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون يتطلب السعي إلى التوصل لفهم مشترك لما يمكن وما لا يمكن القيام به.
من جانبه لفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في الجلسة إلى ضرورة توخي الواقعية والموضوعية في مجال الانتقال الطاقي مشيرا إلى الاتفاق من قبل الجميع حول تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة.
وشدد الوزير الملا على ضرورة الانتباه إلى أن الضغوط التي تمارس على تمويل الاستثمار في الطاقة الأحفورية نتج عنها نقص في استثمارات البترول والغاز وهو ما يعني ضمنا زيادة الأسعار نتيجة شح العرض مشيرا إلى أهمية التوازن بين تحقيق التنمية والتحول الطاقي.
بدوره أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان في العالم مؤكدا ضرورة أن يكون التحول الطاقي عادلا وشاملا لكل سكان الكرة الأرضية بعيدا عن كافة الضغوط.
وقال الغيص إن كل دولة لها مقياس وطريق لتحقيق تحولها الطاقي مشيرا إلى أن حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 بالمئة على ما هو عليه حاليا.
من جانبه بين وزير النفط والغاز الليبي المهندس محمد عون ضرورة مراعاة الجوانب البيئية في عملية إنتاج النفط والغاز.
وأوضح أن الطريقة المثلى للطاقة هي استخراج النفط وتنظيفه من الانبعاثات الضارة مشيرا إلى أنه "لايزال الملايين في إفريقيا لم يحصلوا على كهرباء".
وفي ورقة قدمها مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الدكتور بسام فتوح في الجلسة أوضح أن الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز للحصول على إيرادات حكومية معرضة بشدة للتغيرات في مشهد الطاقة.
ولفت إلى أن تحول الطاقة هو انتقال جذري في نظام الطاقة من النموذج الحالي إلى نموذج جديد وهو أمر معقد ولا يقتصر على استبدال مصدر واحد للوقود بآخر.
وانطلق اليوم مؤتمر الطاقة العربي ال12 تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر لمدة يومين بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك. (النهاية)
س س س / ف ا س
MENAFN11122023000071011013ID1107574161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.