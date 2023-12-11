Tuesday, 12 December 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة القطري يؤكد صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 – 12 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي اليوم الاثنين صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عدد من المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في إنتاج الكهرباء.
وأوضح الوزير الكعبي خلال جلسة (التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي) التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر الطاقة العربي ال12 في الدوحة أن أي مناقشة هادفة حول صناعة الطاقة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار معالجة القضايا والمخاوف البيئية الملحة مشيرا إلى أن تحقيق تحول هادف وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون يتطلب السعي إلى التوصل لفهم مشترك لما يمكن وما لا يمكن القيام به.
من جانبه لفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في الجلسة إلى ضرورة توخي الواقعية والموضوعية في مجال الانتقال الطاقي مشيرا إلى الاتفاق من قبل الجميع حول تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة.
وشدد الوزير الملا على ضرورة الانتباه إلى أن الضغوط التي تمارس على تمويل الاستثمار في الطاقة الأحفورية نتج عنها نقص في استثمارات البترول والغاز وهو ما يعني ضمنا زيادة الأسعار نتيجة شح العرض مشيرا إلى أهمية التوازن بين تحقيق التنمية والتحول الطاقي.
بدوره أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان في العالم مؤكدا ضرورة أن يكون التحول الطاقي عادلا وشاملا لكل سكان الكرة الأرضية بعيدا عن كافة الضغوط.
وقال الغيص إن كل دولة لها مقياس وطريق لتحقيق تحولها الطاقي مشيرا إلى أن حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 بالمئة على ما هو عليه حاليا.
من جانبه بين وزير النفط والغاز الليبي المهندس محمد عون ضرورة مراعاة الجوانب البيئية في عملية إنتاج النفط والغاز.
وأوضح أن الطريقة المثلى للطاقة هي استخراج النفط وتنظيفه من الانبعاثات الضارة مشيرا إلى أنه "لايزال الملايين في إفريقيا لم يحصلوا على كهرباء".
وفي ورقة قدمها مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الدكتور بسام فتوح في الجلسة أوضح أن الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز للحصول على إيرادات حكومية معرضة بشدة للتغيرات في مشهد الطاقة.
ولفت إلى أن تحول الطاقة هو انتقال جذري في نظام الطاقة من النموذج الحالي إلى نموذج جديد وهو أمر معقد ولا يقتصر على استبدال مصدر واحد للوقود بآخر.
وانطلق اليوم مؤتمر الطاقة العربي ال12 تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر لمدة يومين بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك. (النهاية)

س س س / ف ا س





MENAFN11122023000071011013ID1107574161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث