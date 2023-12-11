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(الكويت) الكويتي يتعادل مع (الوحدات) الأردني بختام دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي

12/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 12 (كونا) -- تعادل فريقا (الكويت) الكويتي و(الوحدات) الأردني بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين على ستاد عمان الدولي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وبهذا التعادل خسر (الكويت) الكويتي حظوظه بالتأهل إلى نصف النهائي برصيد 7 نقاط بينما ينتظر (الوحدات) نتائج المباريات التالية لتحديد فرصه المحدودة في الصعود إلى الدور نصف النهائي برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن (الكهرباء) العراقي المتصدر ب 13 نقطة.
وافتتح (الكويت) الكويتي التسجيل في المباراة عن طريق فهد الهاجري بالدقيقة ال 27 بينما تأخر هدف التعادل لفريق (الوحدات) إلى الدقيقة ال 90 والذي تم تسجيله برأسية لمهاجمه بهاء فيصل.
وكان الكويت الكويتي فاز على (الوحدات) الأردني في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1). (النهاية)

ا ب / م م ج



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