(الكويت) الكويتي يتعادل مع (الوحدات) الأردني بختام دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 12 (كونا) -- تعادل فريقا (الكويت) الكويتي و(الوحدات) الأردني بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين على ستاد عمان الدولي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وبهذا التعادل خسر (الكويت) الكويتي حظوظه بالتأهل إلى نصف النهائي برصيد 7 نقاط بينما ينتظر (الوحدات) نتائج المباريات التالية لتحديد فرصه المحدودة في الصعود إلى الدور نصف النهائي برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن (الكهرباء) العراقي المتصدر ب 13 نقطة.
وافتتح (الكويت) الكويتي التسجيل في المباراة عن طريق فهد الهاجري بالدقيقة ال 27 بينما تأخر هدف التعادل لفريق (الوحدات) إلى الدقيقة ال 90 والذي تم تسجيله برأسية لمهاجمه بهاء فيصل.
وكان الكويت الكويتي فاز على (الوحدات) الأردني في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1). (النهاية)
ا ب / م م ج
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