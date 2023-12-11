رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية البريطاني يبحثان أمن البعثات الدبلوماسية والملف الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين ملفي أمن البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق والحرب في غزة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من كاميرون بحثا فيه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها فضلا عن استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
ونقل البيان عن السوداني تجديد التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وفقا للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية مؤكدا في الوقت نفسه "رفض حكومته لأي انتهاك للسيادة العراقية وأي مساس أو إساءة لسمعة البلاد".
وشدد على أن الحكومة والقوات الأمنية العراقية جادة بمتابعة منفذي أي اعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين وأنها ستتعامل معهم وفق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه.
وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني أشار السوداني إلى أن استمرار العدوان على غزة سيكون له تبعات على مجمل النظام العالمي والأمن في المنطقة خاصة مع استهداف المدنيين العزل بما يشكل خرقا فاضحا لمجمل القوانين الدولية والإنسانية.
ورأى أن القوى العظمى باتت أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع استمرار ما وصفه بالقتل الممنهج وأنه كان يفترض بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تأييد ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي من دعوة لوقف إطلاق النار.
من جانبه عبر كاميرون عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية مؤكدا تطلع حكومته إلى تطوير العلاقات مع العراق وتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين بما يدعم الاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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