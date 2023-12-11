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رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية البريطاني يبحثان أمن البعثات الدبلوماسية والملف الفلسطيني

12/11/2023 3:01:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين ملفي أمن البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق والحرب في غزة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من كاميرون بحثا فيه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها فضلا عن استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
ونقل البيان عن السوداني تجديد التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وفقا للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية مؤكدا في الوقت نفسه "رفض حكومته لأي انتهاك للسيادة العراقية وأي مساس أو إساءة لسمعة البلاد".
وشدد على أن الحكومة والقوات الأمنية العراقية جادة بمتابعة منفذي أي اعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين وأنها ستتعامل معهم وفق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه.
وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني أشار السوداني إلى أن استمرار العدوان على غزة سيكون له تبعات على مجمل النظام العالمي والأمن في المنطقة خاصة مع استهداف المدنيين العزل بما يشكل خرقا فاضحا لمجمل القوانين الدولية والإنسانية.
ورأى أن القوى العظمى باتت أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع استمرار ما وصفه بالقتل الممنهج وأنه كان يفترض بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تأييد ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي من دعوة لوقف إطلاق النار.
من جانبه عبر كاميرون عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية مؤكدا تطلع حكومته إلى تطوير العلاقات مع العراق وتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين بما يدعم الاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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