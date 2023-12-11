إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق

إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق
التاريخ
12/11/2023 3:01:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- تمكنت فرق من مديرية دفاع مدني الزرقاء من إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد عن وجود مركبة بداخلها أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق، مشيرا إلى أنه تم التحرك للمكان سيراً على الأقدام نحو 8 كم وإنقاذ المحاصرين وعددهم 4 أشخاص وتأمينهم لموقع آمن بعيداً عن مجرى السيل.
وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية وحالتهم حسنة، فيما تم سحب المركبة من قبل مجموعات البادية.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
11/12/2023 22:42:34
MENAFN11122023000117011021ID1107574158
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