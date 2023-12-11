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إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق

12/11/2023 3:01:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- تمكنت فرق من مديرية دفاع مدني الزرقاء من إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد عن وجود مركبة بداخلها أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق، مشيرا إلى أنه تم التحرك للمكان سيراً على الأقدام نحو 8 كم وإنقاذ المحاصرين وعددهم 4 أشخاص وتأمينهم لموقع آمن بعيداً عن مجرى السيل.
وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية وحالتهم حسنة، فيما تم سحب المركبة من قبل مجموعات البادية.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
11/12/2023 22:42:34

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