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الأمن العام يحذر من تشكل الضباب في ساعات المساء والصباح الباكر

12/11/2023 3:01:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- دعت مديرية الأمن العام سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات نتيجة تدني مدى الرؤية الليلة وصباح الغد؛ بسبب الضباب في بعض المناطق، لاسيما مناطق البادية والمناطق الجبلية.
ودعت المديرية إلى ترك مسافة أمان بين المركبات واستخدام الإضاءة الخافتة أثناء المسير بحالات الضباب، والابتعاد عن السرعات العالية.
وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.
--(بترا)
ل م/ ب ع/هـ ح
11/12/2023 22:40:08

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