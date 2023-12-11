مؤتمر الطاقة العربي يطالب بانتقال متوازن لطاقة منخفضة الكربون

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 11 كانون الأول (بترا)- استضافت الدوحة، اليوم الاثنين، مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بمشاركة الأردن.

وحضر المؤتمر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وعدد من وزراء الطاقة في المنظمة وكبار المسؤولين والخبراء في القطاع.

ودعا وزراء الطاقة العرب، في ختام الاجتماع، إلى مواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز العمل المشترك وجهود التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي.

وشددوا على ضرورة صياغة رؤية واقعية مبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، منوهين إلى أن حوالي مليار شخص يفتقرون حاليا إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا كل يوم.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن قطر تؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية لتأمين مستقبل واعد لأجيال الحاضر والمستقبل، لافتا إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي.

ودعا إلى تعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

وتناول الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلا: "لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة الطاقة الشمسية.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المهندس جمال عيسى اللوغاني، إن المؤتمر بحث التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي، نظرا لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية.

يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي يعقد مرة واحدة كل 4 أعوام، ويناقش المواضيع ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

11/12/2023 22:12:55