الصفدي يلتقي وزيرة التعليم القطرية ويدعو لاستقطاب مزيد من المعلمين الأردنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وذلك على هامش زيارته الرسمية للدوحة بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.

وخلال اللقاء، أكد الصفدي والنعيمي بحضور نائب السفير الأردني بقطر، دانا خريس، عمق العلاقات التي تربط البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وشددا على أهمية انعكاس هذه العلاقة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمن الصفدي، وفق بيان صحفي، الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية بتوجيهات من سمو الشيخ تميم لاستقطاب الكفاءات الأردنية للعمل في قطر.

ودعا الصفدي إلى استقطاب المزيد من المعلمين الأردنيين للعمل في القطاعين العام والخاص في قطر، مؤكداً أن المعلم الأردني يتمتع بمهارات تدريسية وخبرات تعليمية متميزة تجعله ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي.

بدورها، أشادت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بالمعلم الأردني وما يتمتع به من مهارات، لافتة إلى أن عدد المعلمين الأردنيين في قطر يبلغ نحو 5500 معلم ومعلمة.

وأكدت الوزيرة القطرية أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من استقطاب المعلمين الأردنيين والتعاون الأردني القطري في مجال التبادل الأكاديمي والتربوي والتعليم العالي.

--(بترا)

م خ/ب ع/ هـ ح

11/12/2023 22:09:57