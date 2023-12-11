إطلاق مبادرة لجنة أعوان المرور في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء11 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- انطلقت، اليوم الاثنين، في مدرسة أم كلثوم الثانوية للبنات في الزرقاء، مبادرة بعنوان: "لجنة أعوان المرور"، برعاية مندوب مدير شرطة الزرقاء رئيس مركز أمن طارق المقدم علاء حجيلة.

وتهدف المبادرة التي نظمها أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن طارق، بالشراكة مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق/ الزرقاء، والشرطة المجتمعية بالزرقاء، إلى التوعية وتعزيز الثقافة المرورية والتعريف بالتعديلات الجديدة على قانون السير الجديد.

وجرى إطلاق المبادرة بحضور مندوب مدير تربية الزرقاء الأولى هاشم الزيود ورئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالزرقاء عامر الوظائفي ورئيس فرع الشرطة المجتمعية النقيب هايل العجارمة ومديرة المدرسة رابعة التميمي.

وتضمن انطلاق المبادرة محاضرة في مدرسة أم كلثوم حول الثقافة المرورية، وأهمية الالتزام بقواعد المرور، والتأكد من سلامة المركبة قبل القيادة، إضافة إلى طرق قسم السير في التعامل مع الأزمات المرورية.

وتحدث المقدم حجيلة عن أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تقوم بها مديرية الأمن العام مع مديريات التربية، الذي تعد من أهم القطاعات الحيوية، الذي توليه مديرية الأمن العام الأولوية، بهدف خلق جيل واع متسلح بثقافة أمنية ومرورية متقدمة..

من جانبه، أكد الزيود أهمية تعزيز التعاون والتشبيك بين مديرية الأمن العام والشرطة المجتمعية وقسم سير الزرقاء مع مديريات التربية بالمحافظة، بهدف إقامة المحاضرات والندوات التثقيفية وزيادة الوعي المروري لدى الطلبة.

بدوره، أوضح الوظائفي أن المبادرة تشمل 6 مدارس هي: أم كلثوم الثانوية للبنات، والجاحظ الثانوية للبنين، وطارق بن زياد الأساسية للبنين، وسمية الأساسية المختلطة، وزينب بنت الرسول الأساسية، وهند الأساسية للبنات.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ هـ ح

11/12/2023 22:08:28