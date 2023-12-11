إطلاق مبادرة لجنة أعوان المرور في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء11 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- انطلقت، اليوم الاثنين، في مدرسة أم كلثوم الثانوية للبنات في الزرقاء، مبادرة بعنوان: "لجنة أعوان المرور"، برعاية مندوب مدير شرطة الزرقاء رئيس مركز أمن طارق المقدم علاء حجيلة.
وتهدف المبادرة التي نظمها أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن طارق، بالشراكة مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق/ الزرقاء، والشرطة المجتمعية بالزرقاء، إلى التوعية وتعزيز الثقافة المرورية والتعريف بالتعديلات الجديدة على قانون السير الجديد.
وجرى إطلاق المبادرة بحضور مندوب مدير تربية الزرقاء الأولى هاشم الزيود ورئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالزرقاء عامر الوظائفي ورئيس فرع الشرطة المجتمعية النقيب هايل العجارمة ومديرة المدرسة رابعة التميمي.
وتضمن انطلاق المبادرة محاضرة في مدرسة أم كلثوم حول الثقافة المرورية، وأهمية الالتزام بقواعد المرور، والتأكد من سلامة المركبة قبل القيادة، إضافة إلى طرق قسم السير في التعامل مع الأزمات المرورية.
وتحدث المقدم حجيلة عن أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تقوم بها مديرية الأمن العام مع مديريات التربية، الذي تعد من أهم القطاعات الحيوية، الذي توليه مديرية الأمن العام الأولوية، بهدف خلق جيل واع متسلح بثقافة أمنية ومرورية متقدمة..
من جانبه، أكد الزيود أهمية تعزيز التعاون والتشبيك بين مديرية الأمن العام والشرطة المجتمعية وقسم سير الزرقاء مع مديريات التربية بالمحافظة، بهدف إقامة المحاضرات والندوات التثقيفية وزيادة الوعي المروري لدى الطلبة.
بدوره، أوضح الوظائفي أن المبادرة تشمل 6 مدارس هي: أم كلثوم الثانوية للبنات، والجاحظ الثانوية للبنين، وطارق بن زياد الأساسية للبنين، وسمية الأساسية المختلطة، وزينب بنت الرسول الأساسية، وهند الأساسية للبنات.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
11/12/2023 22:08:28
MENAFN11122023000117011021ID1107574154
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