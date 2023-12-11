روسيا تدشن غواصتين نوويتين جديدتين

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 11 كانون الأول (بترا)- أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، دشن غواصتي "الإمبراطور ألكسندر الـ3" و"كراسنويارسك" الذريتين الحاملتين للصواريخ النووية العابرة للقارات.

وقال بوتين، وفق بيان الكرملين: "نعمل باستمرار على تجهيز قواتنا البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، ونواظب على زيادة قدراتنا الإنتاجية للأسلحة بشكل مطرد"، لافتا إلى أن الغواصتين ستلتحقان عما قريب بأسطول المحيط الهادئ الروسي.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

11/12/2023 21:46:24