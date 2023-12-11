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تعادل الوحدات والكويت الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي

12/11/2023 3:01:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تعادل فريقا الوحدات ونظيره الكويت الكويتي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهدف لكل منهم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان، ليتقاسما نقطة اللقاء.
وتأهل عن المجموعة الكهرباء العراقي بعد أن تغلب على أهلي حلب ليتصدر المجموعة بـ 13 نقطة، فيما تعلق تأهل الوحدات لحين إقامة لقاء الفتوّة السوري والعهد اللبناني غدا الثلاثاء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
11/12/2023 21:21:33

MENAFN11122023000117011021ID1107574152

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