تعادل الوحدات والكويت الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي

تعادل الوحدات والكويت الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي
التاريخ
12/11/2023 3:01:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- تعادل فريقا الوحدات ونظيره الكويت الكويتي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهدف لكل منهم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان، ليتقاسما نقطة اللقاء.
وتأهل عن المجموعة الكهرباء العراقي بعد أن تغلب على أهلي حلب ليتصدر المجموعة بـ 13 نقطة، فيما تعلق تأهل الوحدات لحين إقامة لقاء الفتوّة السوري والعهد اللبناني غدا الثلاثاء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
11/12/2023 21:21:33
MENAFN11122023000117011021ID1107574152
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