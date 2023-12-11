الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من داخل بئر ماء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أنقذت فرق الإنقاذ المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد، 3 أشخاص تعرضوا للاختناق داخل بئر ماء فارغ، يبلغ عمقه 6 أمتار.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، أن الأشخاص تعرضوا للاختناق إثر قيامهم بأعمال صيانة داخل بئر ماء استخدموا خلالها مضخات سحب مياه تعمل على الوقود، ما أدى لتعرضهم لنقص في الأكسجين وضيق التنفس وعدم القدرة على الحركه.

وأشار إلى أن الطواقم المتخصصة استجابت للبلاغ بسرعة مكنتهم من إخراج الأشخاص بمهنية وحرفية حافظت على حياتهم، باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بالموقع، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها المتكررة في هذا المجال، وضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء عمل الصيانة للآبار، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل معها لمنع وقوع الاختناقات.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

11/12/2023 21:28:33