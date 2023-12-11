افتتاح قسمي طوارئ للجراحة والباطني بمستشفى المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 11 كانون الأول (بترا)- أعلن مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة، عن افتتاح قسم طوارئ للجراحة في المستشفى بسعة 6 أسرّة بكادر طبي وتمريضي منفصل للقسم بهدف تقديم خدمات علاجية وطبية مثلى للمراجعين.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه تم أيضا افتتاح قسم الطوارئ الباطني أيضا، بسعة 14 سريرا، إضافة إلى افتتاح أشعة طوارئ بهدف التخفيف على المراجعين والمرضى من الذهاب لقسم الأشعة الرئيسي وتخفيف الضغط عليه، والحصول على هذه الخدمة الطبية داخل الطوارئ، لافتا إلى أن افتتاح قسمي طوارئ الجراحة والباطني جاء لفصل الخدمات العلاجية والطبية لطالبيها وتخفيف الازدحام والضغط وتقديم الخدمات العلاجية بكل سهولة ويسر.

وبين الخزاعلة أن هناك اكتظاظا على العيادات الخارجية في الطابق الارضي نظرا لوجود الصيدلية والمحاسبة والسجل الطبي في نفس الطابق الأمر الذي حدا بإدارة المستشفى لفصل صيدلية العيادات الخارجية الى صيدلتين ليتم الصرف بشكل سريع.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

11/12/2023 20:54:25

