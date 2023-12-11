قطر: نعمل لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 11 كانون الأول (بترا)- أكدت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني، اليوم الإثنين، أن الوضع المتفاقم في غزة يؤثر بشكل كبير على السلم والأمن الدوليين، والنظام العالمي القائم، مؤكدة العمل لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت الشيخة علياء خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بمنتدى الدوحة 2023 اليوم الإثنين، بعنوان "رسم ملامح السلام: مسارات متكاملة لمنع نشوب النزاعات والعمل الإنساني وبناء السلام"، إن الأمين العام للأمم المتحدة لجأ في إجراء نادر، إلى استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل حث مجلس الأمن رسميا على الوفاء بالتزاماته بصون السلم والأمن الدوليين وضمان ألا يكون أحد فوق القانون الدولي.
وأضافت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن أوساط الأمم المتحدة في نيويورك في حالة تأهب قصوى.
وأكدت أن قطر تسعى جاهدة إلى تفعيل دور مجلس الأمن والجمعية العامة، لافتة إلى أن تركيزها الأساسي ينصب على العمل بشكل سريع وفعال لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
11/12/2023 20:45:54
MENAFN11122023000117011021ID1107574149
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