قطر: نعمل لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 11 كانون الأول (بترا)- أكدت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني، اليوم الإثنين، أن الوضع المتفاقم في غزة يؤثر بشكل كبير على السلم والأمن الدوليين، والنظام العالمي القائم، مؤكدة العمل لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الشيخة علياء خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بمنتدى الدوحة 2023 اليوم الإثنين، بعنوان "رسم ملامح السلام: مسارات متكاملة لمنع نشوب النزاعات والعمل الإنساني وبناء السلام"، إن الأمين العام للأمم المتحدة لجأ في إجراء نادر، إلى استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل حث مجلس الأمن رسميا على الوفاء بالتزاماته بصون السلم والأمن الدوليين وضمان ألا يكون أحد فوق القانون الدولي.

وأضافت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن أوساط الأمم المتحدة في نيويورك في حالة تأهب قصوى.

وأكدت أن قطر تسعى جاهدة إلى تفعيل دور مجلس الأمن والجمعية العامة، لافتة إلى أن تركيزها الأساسي ينصب على العمل بشكل سريع وفعال لإنهاء سفك الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

--(بترا)





ب ع/ ع ط









11/12/2023 20:45:54