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اتحاد المؤرخين في الزرقاء ينظم ندوة حول تاريخ غزة هاشم

12/11/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 11 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل بالتعاون مع جامعتي الهاشمية وآل البيت وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء، ندوة علمية تضامنية مع قطاع غزة الصامد بوجه الاحتلال الإسرائيلي.
كما تأتي الندوة تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وتحدث أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الهاشمية الباحث الدكتور محمد وهيب، عن أهمية الدور التاريخي والإرث الحضاري في غزة، وجهود الأردن الدؤوبة، قيادة وحكومة وشعباً في الوقوف الى جانب فلسطين ونصرة غزة هاشم.
وأوضح وهيب أن غزة كانت مرتبطة بجد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم )، من خلال وجود قبر هاشم الذي بنى عليه الغزيون مسجداً كبيراً ، مشيراً إلى أن الإرث الحضاري في غزة يتعرض للتدمير، وأن الحاجة ماسة لحمايته وصونه وفق المقررات الدولية، باعتباره إرثاً إنسانياً.
من جهته تحدث الباحث الدكتور محمود عبد العزيز من جامعة آل البيت عن الواقع الأنثروبولوجي في غزة وضرورة حماية تراث غزة والحفاظ عليه من العبث والتدمير للأجيال المقبلة.
فيما أشار الباحث الدكتور عبدالرحيم ادعيس، إلى جذور الصراع العربي الإسرائيلي وتضحيات الجيش العربي الأردني، مشيداً بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة في دعم القضية الفلسطينية بمختلف المحافل الدولية.
وكان رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة استهل الندوة بالتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة، في حين أشاد كل من الشيخ مصطفى الزبون والشيخ علي الصقور والشيخ سليم أبو محفوظ والناشط فريد الشريدة بالدور الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وإقامة المستشفيات الميدانية في غزة لعلاج الجرحى والمصابين.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
11/12/2023 20:32:54

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