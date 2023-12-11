اتحاد المؤرخين في الزرقاء ينظم ندوة حول تاريخ غزة هاشم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 11 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة- نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل بالتعاون مع جامعتي الهاشمية وآل البيت وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء، ندوة علمية تضامنية مع قطاع غزة الصامد بوجه الاحتلال الإسرائيلي.
كما تأتي الندوة تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وتحدث أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الهاشمية الباحث الدكتور محمد وهيب، عن أهمية الدور التاريخي والإرث الحضاري في غزة، وجهود الأردن الدؤوبة، قيادة وحكومة وشعباً في الوقوف الى جانب فلسطين ونصرة غزة هاشم.
وأوضح وهيب أن غزة كانت مرتبطة بجد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم )، من خلال وجود قبر هاشم الذي بنى عليه الغزيون مسجداً كبيراً ، مشيراً إلى أن الإرث الحضاري في غزة يتعرض للتدمير، وأن الحاجة ماسة لحمايته وصونه وفق المقررات الدولية، باعتباره إرثاً إنسانياً.
من جهته تحدث الباحث الدكتور محمود عبد العزيز من جامعة آل البيت عن الواقع الأنثروبولوجي في غزة وضرورة حماية تراث غزة والحفاظ عليه من العبث والتدمير للأجيال المقبلة.
فيما أشار الباحث الدكتور عبدالرحيم ادعيس، إلى جذور الصراع العربي الإسرائيلي وتضحيات الجيش العربي الأردني، مشيداً بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة في دعم القضية الفلسطينية بمختلف المحافل الدولية.
وكان رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة استهل الندوة بالتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة، في حين أشاد كل من الشيخ مصطفى الزبون والشيخ علي الصقور والشيخ سليم أبو محفوظ والناشط فريد الشريدة بالدور الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وإقامة المستشفيات الميدانية في غزة لعلاج الجرحى والمصابين.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
11/12/2023 20:32:54
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