MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الملك: حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

ودعا جلالة الملك خلال الاتصال، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة.

وجدد جلالته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية.

وأكد جلالة الملك أن استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيؤجج الصراع.

ونبه جلالته إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي.

--(بترا)





ب ع/ع ط









11/12/2023 20:10:49