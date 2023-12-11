الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الملك: حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
ودعا جلالة الملك خلال الاتصال، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة.
وجدد جلالته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية.
وأكد جلالة الملك أن استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيؤجج الصراع.
ونبه جلالته إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي.
--(بترا)
ب ع/ع ط
11/12/2023 20:10:49
MENAFN11122023000117011021ID1107574147
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