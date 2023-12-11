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الدنمارك تستأنف معونتها التنموية للفلسطينيين

12/11/2023 2:58:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، استئناف معونتها التنموية للفلسطينيين والتي علقتها فور عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.
ووفقاً لبيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن: "يسعدني الإعلان عن استئناف الدنمارك لمساعداتها التنموية لفلسطين"، مشيرة إلى تخصيص مساعدات إنسانية استثنائية بقيمة 125 مليون دولار منذ 7 تشرين الأول.
وأوضحت الخارجية الدنماركية أنه وبسبب القتال العنيف في غزة، سيتم تعديل بعض الأنشطة المخطط لها في برنامج المساعدات لفلسطين، مشددة على أهمية تقديم دعم إضافي للضفة الغربية.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
11/12/2023 19:52:35

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