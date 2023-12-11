الدنمارك تستأنف معونتها التنموية للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، استئناف معونتها التنموية للفلسطينيين والتي علقتها فور عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.

ووفقاً لبيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن: "يسعدني الإعلان عن استئناف الدنمارك لمساعداتها التنموية لفلسطين"، مشيرة إلى تخصيص مساعدات إنسانية استثنائية بقيمة 125 مليون دولار منذ 7 تشرين الأول.

وأوضحت الخارجية الدنماركية أنه وبسبب القتال العنيف في غزة، سيتم تعديل بعض الأنشطة المخطط لها في برنامج المساعدات لفلسطين، مشددة على أهمية تقديم دعم إضافي للضفة الغربية.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

11/12/2023 19:52:35