العمل التطوعي يحسن الصحة النفسية لكبار السن

(MENAFN
- Al-Bayan)
يقدم العمل التطوعي فوائد صحية كبيرة، خاصة لكبار السن، إذ يحسن الصحة النفسية والبدنية لهم، فخلال الأنشطة التطوعية يتحرك الناس ويفكرون في نفس الوقت، حسب موقع 24 الإلكتروني.
وبحسب «مايو كلينيك نيوز نتوورك» وجدت أبحاث أن العمل التطوعي بين البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر يجعلهم يتمتعون بصحة بدنية أفضل من غير المتطوعين،
كما يؤدي العمل التطوعي إلى انخفاض معدلات الاكتئاب والقلق لدى من يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر.
وتقلل الأنشطة التطوعية من التوتر وتزيد من المشاعر الإيجابية والاسترخاء عن طريق إطلاق الدوبامين في الدماغ.
وقد أبلغ المتطوعون عن شعورهم بالمعنى والتقدير، سواء المعطى أو المتلقي، والذي يمكن أن يكون له تأثير في تقليل التوتر.
ويقلل انخفاض التوتر أيضاً من خطر الإصابة ببعض مشاكل الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، والاكتئاب والقلق، والأمراض العامة.
ويوفر العمل التطوعي إحساساً بالهدف، ويعلم مهارات، ويشهد المتطوعون الأكبر سناً زيادات أكبر في الرضا عن الحياة.
وإلى جانب ذلك يسمح العمل التطوعي ببناء صداقات، وتكوين علاقات، تعزز التفاعل الاجتماعي.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN11122023000110011019ID1107574145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.