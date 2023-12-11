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العمل التطوعي يحسن الصحة النفسية لكبار السن

12/11/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقدم العمل التطوعي فوائد صحية كبيرة، خاصة لكبار السن، إذ يحسن الصحة النفسية والبدنية لهم، فخلال الأنشطة التطوعية يتحرك الناس ويفكرون في نفس الوقت، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وبحسب «مايو كلينيك نيوز نتوورك» وجدت أبحاث أن العمل التطوعي بين البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر يجعلهم يتمتعون بصحة بدنية أفضل من غير المتطوعين،

كما يؤدي العمل التطوعي إلى انخفاض معدلات الاكتئاب والقلق لدى من يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر.

وتقلل الأنشطة التطوعية من التوتر وتزيد من المشاعر الإيجابية والاسترخاء عن طريق إطلاق الدوبامين في الدماغ.

وقد أبلغ المتطوعون عن شعورهم بالمعنى والتقدير، سواء المعطى أو المتلقي، والذي يمكن أن يكون له تأثير في تقليل التوتر.

ويقلل انخفاض التوتر أيضاً من خطر الإصابة ببعض مشاكل الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، والاكتئاب والقلق، والأمراض العامة.

ويوفر العمل التطوعي إحساساً بالهدف، ويعلم مهارات، ويشهد المتطوعون الأكبر سناً زيادات أكبر في الرضا عن الحياة.

وإلى جانب ذلك يسمح العمل التطوعي ببناء صداقات، وتكوين علاقات، تعزز التفاعل الاجتماعي.

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