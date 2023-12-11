مجلس شباب اللغة العربية يناقش سبل الحفاظ على الإرث اللغوي للعربية

شارك مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، في جلسة حوارية، عرّفت زوار المعرض بفكرة مجلس شباب اللغة العربية ورسالته وأهدافه، وناقش فيها المتحدّثون طرق الحفاظ على الإرث اللغويّ للعربيّة ودور الشباب في ذلك.



وشارك في الجلسة ثلاثة أعضاء من دولتين، وهما الإمارات وسوريا، ناقشوا خلالها عدة محاور عن حضور اللغة العربيّة بين الشباب العربي اليوم؛ إذ تحدثت جواهر العامري عن علاقة الشباب العربي بلغتهم قي ضوء انفتاحهم اليوم على الثقافات الأخرى، وعن أهمية إحياء هذه العلاقة بطرق مبتكرة وفعّالة.



أمّا عن حضور اللغة العربيّة في المحتوى الرقمي، فتحدّث أحمد رشدان عن التحديات والإمكانيات التي يجدها صانعو المحتوى باللغة العربيّة؛ وعن ارتباط الهوية البصريّة للغة بالفنّ، خاصة من خلال الخط العربي.

أهمية

كما تحدّث عامر محمد عن أهمية حضور اللغة العربيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن قصة برنامجه «بالفصحى»، وأسباب تأسيسه لمشروع «هوية»؛ وقدّم أمثلة عن نجاح صانعي محتوى.

وتأتي مشاركة مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان الظفرة للكتاب، بعد مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، ومهرجان العين للكتاب، ومؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28، كما سيشارك بفعاليّة اليوم العالمي للغة العربيّة في مركز الشباب العربي أبوظبي.



ويشكل المجلس تتويجاً للشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومركز الشباب العربي، بالتعاون مع مبادرة «بالعربي» لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، والهادفة إلى تمكين وإشراك الشباب في جهود تعزيز ارتباطهم باللغة والهوية واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة.



ويعمل أعضاء المجلس حالياً على عدة مشاريع ضمن مجالات متنوعة من المعاجم اللغوية والذكاء الاصطناعي، والإعلام والمنصات الرقمية، إلى تعليم اللغة العربيّة والفنون والتراث.