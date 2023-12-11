«المجلس اللغوي السابع» يضيء على تجربة الشاعر أحمد ديوب

استضاف «المجلس اللغوي السابع» في مجمع اللغة العربية بالشارقة، الأديب اللغوي الشاعر السوري أحمد ديوب، للحديث عن تجربته الأدبية، وأهمية البيئة التعليمية القائمة على الأدب في تعزيز مهارات الأجيال المعرفية، بحضور الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، ونخبة من الأكاديميين والمعلمين والمثقفين والباحثين، وحاوره فيها الدكتور بهاء دنديس من مجمع اللغة العربية بالشارقة.

تجارب



وفي كلمته خلال المجلس اللغوي السابع، شدد الدكتور امحمد صافي المستغانمي على ضرورة تسليط الضوء على التجارب الشابة في عالم الأدب وتقدير مشاركاتهم الفريدة في إثراء المكتبة العربية. وقال: «نسعى من خلال المجلس اللغوي إلى اكتشاف المواهب، وتشجيع هواة الشعر والأدب للمزيد من فهم العربية والغوص في أعماقها وأسرارها».

وأكد المستغانمي أن تربية النشء على حب الشعر والأدب الرفيع والخطابة وفن الرسائل، والإلمام بهذه الأجناس الأدبية يعد ركيزة أساسية لتنمية شخصياتهم وصقل مواهبهم، بما يمكنهم من بناء علاقة متينة مع اللغة، ويجعلنا نراهن على قدرتهم في التميز في مختلف المجالات العلمية.

تناغم



وتحدث الأديب الشاعر أحمد ديوب عن رحلته مع الشعر التي بدأت منذ نعومة أظافره، مشيراً إلى أن اللغة العربية قد تشابكت مع مواهبه الفنية في الخط العربي والعزف على العود لتعزيز جماليات الشعر العربي، وأوضح كيف أن الشعر يكتسب هويته من خلال تناغم الحرف في صوته وشكله ومعناه، مستشهداً بكلمة «غرق» كمثال حي، حيث يشبه شكل حرف الغين رأس الإنسان والنقطة فوقه تمثل سطح الماء، بينما يجسد الراء انسياب الجسم داخل الماء. وأكد أن الصوت المميز للغين والراء يحاكي صوت الغريق، مما يبرز اللغة العربية كلغة تعكس جمال الطبيعة، وأخيراً، يشير إلى صوت القاف الذي يتميز بالقوة المعبرة عن الارتطام.

فن رفيع



وقال ديوب: «يتجلى الشعر في معنيين؛ ظاهر يدركه الجميع، وباطن يعانق أرواح العارفين، فهو ليس مجرد كلمات تنظم، بل هو فن رفيع وعلاقة وطيدة باللغة العربية، يتطلب فهماً عميقاً لخصائصها الجمالية والبلاغية. وما يثبت هذه العلاقة الفريدة بين الشاعر والشعر هو أن كثيراً من شعراء العصر الحديث الذين أثروا الأدب العربي لم يتلقوا تعليمهم اللغوي في الجامعات، بل وصلوا لجوهر اللغة وأساليبها بشكل ذاتي، فأنتجوا إبداعات لا تضاهى».