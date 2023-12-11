بفوزه على ضيفه التعاون .. الهلال يرافق الخليج إلى المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين



تأهل الهلال إلى المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالسعودية بفوزه على ضيفه التعاون 3 /صفر اليوم الاثنين في دور الثمانية.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي ميشيل دي أوليفيرا الذي سجل الهدفين الاول والثالث في الدقيقتين 45 و84 وتكفل الصربي الكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

كما تأهل فريق الخليج إلى المربع الذهبي بفوزه على مضيفه أبها 2 /1 اليوم الاثنين في دور الثمانية.

وتقدم البرتغالي فابيو مارتينز بهدف للخليج في الدقيقة 30 ثم تعادل الكاميروني كارل توكو ايكامبي لأبها في الدقيقة 60 لكن خالد ناري خطف هدف الفوز للخليج قبل سبع دقائق من النهاية.

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