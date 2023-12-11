نيوزيلندا بطل جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق نيوزيلندا بقيادة بيتر بورلينغ لقب جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار التي أقيمت، أول من أمس، في ميناء راشد بدبي، وشكّلت النهائي الأكثر تنافساً في تاريخ الجائزة الكبرى للإبحار، وشهد السباق النهائي منافسة قوية بين فرق نيوزيلندا، كندا وأستراليا، قبل أن يحسم الفريق النيوزيلندي ويتوج باللقب.
من جانبه، قال بيتر بورلينغ، قائد فريق نيوزيلندا: «في السباق شعرنا أننا أضعنا فرصة الفوز خلال المشاركة في الجولة الأوروبية، ومن الصعب فعلياً العودة إلى اللقب، لكني فخور بالفريق الذي نجح في تقديم الأداء الجيد والمتابعة بقوّة، كان الحدث مذهلاً في دبي، ومن الرائع تحقيق الفوز لصالح الفريق على متن هذا القارب! وسنعود مجدَّداً إلى دانة الدنيا، وبعد نحو شهر تقريباً سنكون في أبوظبي، وأنا متحمّس فعلاً لتلك المرحلة».
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