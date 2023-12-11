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نيوزيلندا بطل جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي

12/11/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق نيوزيلندا بقيادة بيتر بورلينغ لقب جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار التي أقيمت، أول من أمس، في ميناء راشد بدبي، وشكّلت النهائي الأكثر تنافساً في تاريخ الجائزة الكبرى للإبحار، وشهد السباق النهائي منافسة قوية بين فرق نيوزيلندا، كندا وأستراليا، قبل أن يحسم الفريق النيوزيلندي ويتوج باللقب.

من جانبه، قال بيتر بورلينغ، قائد فريق نيوزيلندا: «في السباق شعرنا أننا أضعنا فرصة الفوز خلال المشاركة في الجولة الأوروبية، ومن الصعب فعلياً العودة إلى اللقب، لكني فخور بالفريق الذي نجح في تقديم الأداء الجيد والمتابعة بقوّة، كان الحدث مذهلاً في دبي، ومن الرائع تحقيق الفوز لصالح الفريق على متن هذا القارب! وسنعود مجدَّداً إلى دانة الدنيا، وبعد نحو شهر تقريباً سنكون في أبوظبي، وأنا متحمّس فعلاً لتلك المرحلة».

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