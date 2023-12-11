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الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2023

12/11/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق في أفريقيا بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وفاز الأهلي بهذه الجائزة بعد تتويجه بخمسة ألقاب محلية وقارية في الموسم الماضي بخلاف حلوله في المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي قال "باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، أحيي الحاضرين وأشكر رئيس الاتحاد الأفريقي والمملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع وأنها على قدر الكفاءة لاستضافة الأحداث الكبرى".

أضاف قنديل "تحياتي لكل من منح صوته للنادي الأهلي للفوز بهذه الجائزة".

وكان الأهلي تفوق في سباق الجائزة على كل من الوداد البيضاوي المغربي وصيف دوري أبطال أفريقيا، وصن داونز الجنوب أفريقي الفائز بأول لقب لبطولة الدوري الأفريقي في 2023.

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