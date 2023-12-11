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بيرسي تاو نجم الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

12/11/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز بيرسي تاو نجم فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.

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