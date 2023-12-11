بيرسي تاو نجم الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

بيرسي تاو نجم الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا
التاريخ
12/11/2023 3:01:01 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز بيرسي تاو نجم فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.
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