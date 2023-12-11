صن داونز يفوز بجائزة أفضل ناد للسيدات في أفريقيا لعام 2023



فاز فريق ماميلودي صن داونز بجائزة أفضل فريق للسيدات في أفريقيا للعام الجاري 2023 ، وذلك خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.

وتفوق صن داونز الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام في سباق التصويت على منافسيه من المغرب، وهما الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.

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