منتخب المغرب الأفضل في أفريقيا لعام 2023

منتخب المغرب الأفضل في أفريقيا لعام 2023
التاريخ
12/11/2023 3:00:59 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.
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