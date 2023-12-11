السنغالي لامين كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز السنغالي لامين كامارا بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.
وانتزع كامارا الجائزة بعدما تفوق في التصويت على مواطنه السنغالي وزميله في فريق ميتز الفرنسي، أمارا ضيوف، والمغربي عبد الصمد الزلزولي مهاجم ريال بيتيس الإسباني.
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