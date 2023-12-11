السنغالي لامين كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2023



فاز السنغالي لامين كامارا بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.

وانتزع كامارا الجائزة بعدما تفوق في التصويت على مواطنه السنغالي وزميله في فريق ميتز الفرنسي، أمارا ضيوف، والمغربي عبد الصمد الزلزولي مهاجم ريال بيتيس الإسباني.

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