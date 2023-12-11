ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا

ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا
التاريخ
12/11/2023 3:00:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023، لأول مرة في مسيرته.
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