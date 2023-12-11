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ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا

12/11/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023، لأول مرة في مسيرته.

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