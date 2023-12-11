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محمود كهربا يمنح الأهلي المصري جائزة ثالثة في حفل الكاف

12/11/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي المصري بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.

سجل كهربا هدفه في مرمى الهلال السوداني بختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، ليتفوق في سباق التصويت على 11 هدفا آخر.
وكان فريق الأهلي المصري فاز بجائزة أفضل ناد في القارة السمراء، بينما فاز نجمه الأفريقي بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.

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