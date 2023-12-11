حارسة مرمى نيجيريا تفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023

حارسة مرمى نيجيريا تفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023
التاريخ
12/11/2023 3:00:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فازت تشياماكا ننادوزي لاعبة منتخب نيجيريا بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مراكش.
ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.
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