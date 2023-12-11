خطورة القناعات

بنظرة سريعة نحو كافة تفاصيل حياتنا من الصغيرة حتى الكبيرة، ومن داخل الأسرة التي تتكون من فردين أو ثلاثة، وصولاً للمجتمع بأسره أو بالعلاقات بين الأمم والشعوب، تجد أن بؤرة كل صراع هو ادعاء أحد الأطراف امتلاكه للحقيقة، وأن الآخر يعتدي عليها.

يمكنك رصد وملاحظة هذا التباين بسهولة، وفي كافة المجالات الحياتية، الرياضية والعلمية والسياسية حتى في الناحية الفكرية والأدبية يحدث خصام بين تيارات ثقافية مختلفة على قضايا لم تحسم حتى اليوم، وكل فريق يناصب الآخر العداء والهجوم، بحجة أنه يملك الحقيقة، وأن الآخرين لا يملكون إلا الزيف والتشويه، ومحاولة إطفاء نور الحقيقة، لأن عندهم مطامع وأغراضاً وصولية.



تلفحنا كتب كثيرة بين وقت وآخر تحت عناوين براقة، مثل: لنحمي الحقيقة، ودفاعاً عن الحقيقة، وفي حماية الحقيقة، وحتى لا تضيع الحقيقة، والحقيقة والتاريخ، والحقيقة والمجتمع... إلخ وقد تصاب بالدهشة والذهول أن بعض هذه العناوين قد تمر عليك وهي مدونة لكتب عدة، بمعنى أن هناك نسخاً حتى لعناوين الكتب، التي تتحدث عن الحقيقة ! ولم يقتصر النسخ فقط في فكرة امتلاك الحقيقة، والذي أحسبه أقدم عملية نسخ إنسانية، تمت منذ عصور سحيقة وحتى العصر الحديث.

غني عن القول: إن هناك حقائق في هذا الكون مسلم بصحتها، وهناك اتفاقاً عاماً على صحتها المطلقة، ويدعم هذا الاتفاق والتسليم العلم الحديث، لكن حديثنا عن آراء أو عن قضايا إذا صح تسميتها جدلية لم تحسم سواء في مجال العلوم أو في مجال الطب أو حتى التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى، وهناك مواضيع جدلية لم تحسم منذ عصور غابرة حتى يومنا هذا، والبعض منها تحول مع مرور الزمن لفكاهة ومضرب مثل في عدم الاتفاق، وادعاء كل طرف بأنه يملك الحقيقة، وهذا الجدل العقيم كان على حساب أمور عظيمة أهم وأخطر، لعل خير مثال في هذا السياق القصة التي يتم روايتها عندما حاصر السلطان العثماني محمد الفاتح القسطنطينية، وكان البيزنطيون خلال حصار مدينتهم، في نقاش محتدم وملتهب حول عدة مواضيع، مثل هل الملائكة إناث أم ذكور، في الوقت الذي كانت القذائف تدك أسوار عاصمة بلادهم.

هذه النقطة تحديداً جديرة بالتنبه، لنفهم طبيعة الأمور، فلكل شيء ضوابط وشروط حتى في الحوار، حيث من الواجب الانتباه لها مثل أهمية الموضوع وحجمه، ومدى الوقت الذي يستحقه في النقاش والحوار حوله، كذلك التوقيت الذي يتم فيه الحوار، والفائدة المرجوة من مثل هذا الحوار، وقبل هذا جميعه هل الذي أمامك يملك رأياً حول الموضوع ولديه معلومات، أم هو فقط يجادل أو يحاور لمجرد الحوار، لكن ما الهدف من هذه العملية أصلاً، عملية الحوار؟ ببساطة متناهية الهدف هو إقناع الآخرين بالحقيقة، ويمارس كل طرف هذا الدور، فالجميع منشغل بمحاولة إقناع الآخر بالحقيقة التي يملكها، والذي يحدث أن كل طرف لا يقتنع ولا يرضى.. لماذا؟ لأن عقله ممتلئ تماماً، ولا مكان لآرائك أو وجهات نظرك، وهذا يقودنا للقصة المعروفة على نطاق واسع، وأوردها لمزيد من الفائدة، حيث يقال: إن أحد علماء الغرب سافر إلى الهند طالباً الحكمة من ناسك، يعيش فوق هضبة التبت، يلتحف بقطعة قماش حول وسطه، ويقتات بالماء وفتات الخبز، وعندما رأى الناسك الضيف، وبعد أن سأله عن سبب زيارته قدم له كوباً من الشاي، وأخذ يصب الناسك الشاي في الكوب حتى مُلِئ، وبدأ يسيل من جوانبه، لكن الناسك مستمر في صب الشاي في الكوب، فقال له العالم: يا سيدي لقد مُلِئ الكوب، ولم يعد يقبل المزيد، فأجابه الناسك على الفور: «هكذا يمتلئ عقلك بالأفكار السابقة.. كيف أعلمك شيئاً وعقلك ممتلئ مثل هذا الكوب، ولم يعد يقبل المزيد».

تعدد الآراء واختلافها قضية قديمة قدم التاريخ الإنساني، فهذا هو ابن عربي يقول كلمة لها دلالة عميقة وهي: «الطريق إلى الحقيقة تتعدد بتعدد السالكين»، ولعل من دلالات هذه المقولة أنه يتحدث عن الطريق، الذي يؤدي إلى الحقيقة لا الحقيقة نفسها، وأن هذه الطرق تتعدد، فليست طريقاً واحدة، وبالتالي لا نعلم من قد يصل إلى الحقيقة، ومن ينحرف عنها خلال مسيرته، لذلك نسمع بوجهات نظر مختلفة وآراء متعددة في كل قضية تثار، وتصبح مشاعة للحديث حولها، لكن ليس ما يواجه الحقيقة من عقبات هو الوصول لها، بل هناك صعوبات أخرى تعيقها وتمنعها، ولعل من هذه المعوقات المعتقدات المسبقة أو ما يسمى بالقناعة التامة، وهذا الجانب هو الذي سلط الضوء عليها الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه، عندما قال: «القناعات الراسخة أكثر خطورة على الحقيقة من الأكاذيب»، وعندما يتحدث فيلسوف بحجم نيتشه مؤلف كتاب إنسان مفرط في إنسانيته، ويؤكد أن خطورة المعتقد الراسخ– القناعات– تتجاوز خطورة الكذب، فهذا دليل أنه ينظر للموضوع من جانب حيوي ومهم، يتعلق بالحقيقة والكذب، ذلك أنه من البديهي أن نشاهد الأكاذيب تُهزم وتندحر أمام الوقائع، فحتى لو حدث تأخر في معرفة الكذبة، إلا أنها سرعان ما تظهر، ويتم اكتشاف زيفها، فلا أحد يحمي الكذب عندما ينبلج نور العلم والاكتشاف، ولعل الكذب يتمثل هنا في الخرافات والأساطير، التي تندحر يومياً أمام سطوة العلم والاكتشافات الحديثة، لكن المعضلة عند نيتشه تتمثل في من يرفض الحقيقة، لأنها فقط تتعارض مع قناعته الراسخة، وليست في الكذب وما يمثله من الخرافات والأساطير، لأن الواقع كفيل بهزيمتها دون عناء محاولة إقناع أتباعها، سأضرب مثالاً بمواضيع تتعلق بعلم الفلك، والذي كان يعتبر خرافة وعلماء الفلك مجرد مشعوذين وسحرة، وتم التصادم مع أقوالهم واكتشافاتهم مثل دوران الأرض وكرويتها، والتي ثبت فيما بعد أن الفلك علم، وأن الأرض كروية وتدور، صحيح أن هذه الحقيقة تأخرت، وذهب ضحيتها العشرات من العلماء، الذين تم قتلهم بتهمة التجديف والسحر، لكنها أخيراً ظهرت وانزوت، وتلاشت الأصوات المعارضة لهذه الحقيقة.

الحال نفسه في مجالات علمية أخرى مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، والتي واجهت حرباً عدائية قاسية، لكن مع التطور الإنساني لم يكن هناك أي مفر إلا الاستسلام لها، وهو ما يعني استسلاماً للحقيقة، ويوجد جانب آخر في معضلة تعطيل الحقيقة وهو محاولة ابتسارها، واقتطاع جزء من محتواها، فقد يبدأ البعض بإنكار الحقيقة بشكل كلي، لكنه ما يلبث أن يراجع حساباته، ثم يبدأ في قبول جزء منها، وهكذا تجد أن الحقيقة مجتزأة قبل أن تكتمل وتسطع وتنير، يقول الأديب الكبير الدكتور طه حسين: «كل عقل يرى الحقيقة من جانب، ويكشف منها عن جزء»، وهذه معضلة أخرى تواجه الحقيقة دوماً، وهو اجتزاؤها، لكن لا بأس فهذه مسيرتها دوماً أنها تبدأ غريبة منزوية ومنبوذة تتعرض للكراهية، وكل أصناف التمييز، ولكنها سرعان ما تتسيّد المكان، وتسيطر على العقول بتلقائية وعفوية، وبنورها العميق الواضح، لأنها تتصالح مع الواقع، الواقع الذي لا يملك إلا هي كي تمثله، وتعبر عنه وعن جوهره. قد نختلف، وتتسع خلافاتنا، لكن لنجعل دوماً خط العودة مفتوحاً وممهداً، فلا شيء ثابتاً أو جامداً، فالجميع في حالة من التبدل والتغير، عدا الحقيقة، التي يجب أن ندعمها بالتسامح وقبول الآخر وفهمه، وتنمية معارفنا وسعينا نحو العلم لخدمة الإنسانية.