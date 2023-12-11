صحة غزة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 18205

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولم تعد الحصيلة تتضمن شمال غزة، حيث ما زال العديد من السكان، فضلاً

عن آخرين في أماكن أخرى محاصرين تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن نحو 70% من القتلى والمصابين من النساء والأطفال، كما يوجد عدد كبير في عداد المفقودين.

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