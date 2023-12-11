صحة غزة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 18205

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ولم تعد الحصيلة تتضمن شمال غزة، حيث ما زال العديد من السكان، فضلاً
عن آخرين في أماكن أخرى محاصرين تحت الأنقاض.
وأضافت الوزارة أن نحو 70% من القتلى والمصابين من النساء والأطفال، كما يوجد عدد كبير في عداد المفقودين.
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