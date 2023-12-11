أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي في قمة دول الاتحاد

قبل ثلاثة أيام من قمة أوروبية حاسمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تشعر أوكرانيا بالقلق من احتمال عدم توصل الدول ال27 إلى توافق في هذا الشأن بسبب معارضة بلد واحد هو المجر.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين قبل اجتماع لنظرائه الأوروبيين: "لا أستطيع تصور (...) العواقب المدمرة في حال فشل المجلس الأوروبي في اتخاذ قرار، ليس لأوكرانيا وحدها بل ولتوسيع الاتحاد أيضاً".

وأضاف كوليبا: "قمنا بحصتنا من العمل ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بحصته".

وما زالت بودابست ترفض السماح للدول ال27 بفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا، معتبرة أن هذه الدولة التي تخوض حرباً مع روسيا ليست مستعدة لذلك. ويدعو رئيس الحكومة المجري فكتور أوربان إلى "مناقشة استراتيجية" قبل اتخاذ أي قرار بينما ترى غالبية الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية أن هذا الأمر قد تم بالفعل.

وتنتظر كييف أيضاً أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لجهدها الحربي وتأمل في إطلاق مساعدات بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض، فضلاً عن مساعدات عسكرية بقيمة خمسة مليارات يورو.

وهنا أيضاً تصر المجر على رفضها رغم الضغوط القوية التي يمارسها شركاؤها.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس: "علينا اتخاذ قرارات استراتيجية والتزام تحقيق النصر لأوكرانيا، إذا لم نفعل ذلك، فسيكون الثمن باهظا جدا". ورأى أن موقف المجر أقرب حلفاء موسكو في الاتحاد الأوروبي"ضد أوروبا وكل ما تعنيه أوروبا".

مؤسف

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، الدول ال27 إلى البقاء متحدة في دعمها لأوكرانيا. وقال عند وصوله إلى بروكسل "آمل ألا تنكسر وحدة الاتحاد الأوروبي لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإضعاف دعمنا لأوكرانيا".

من جهتها، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونيني: "تبين أن موقف المجر مؤسف فعلا"، مؤكدة أنه "من المهم أن نواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وتثير معارضة المجر قلق وحيرة عدد من الدول الأوروبية التي تتساءل عن دوافعها الرئيسية.

وحاول شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي المؤسسة التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إقناع أوربان بضرورة دعم أوكرانيا ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كسب "حربه العدوانية".

الاثنين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس شركاءه الأوروبيين إلى توجيه "رسالة" وحدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول دعم أوكرانيا.

لكن هذه الجهود لم تفض إلى نتيجة حتى الآن.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع فكتور أوربان في بوينس آيرس على هامش حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.

دان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الاثنين في بروكسل "الضغوط غير العادية التي تمارس على المستويين السياسي والإعلامي" لدفع بلاده إلى القبول ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذا الأمر "غير مقبول!"، مشدداً على أن كييف لم تستوف بنظره الشروط اللازمة.

وما زال عدد كبير من الدول الأوروبية يرغب في تصديق خدعة المجر التي تنتظر من شركائها دفع نحو 22 مليار يورو وُعِدت بها بودابست ولكنها تم تجميدها بسبب تقصير في سيادة القانون.

وقد يتم الإفراج عن عشرة مليارات يورو هذا الأسبوع، قبيل بدء القمة الأوروبية الخميس.

واعتمدت كييف قانوناً لحماية حقوق الأقليات في أوكرانيا، بما في ذلك الأقلية المجرية، وهو ما طالبت به بودابست قبل أي اتفاق بشأن فتح مفاوضات الانضمام، حسبما أكد كوليبا الإثنين.

لكن ليس من المؤكد أن يكون ذلك كافيا لإقناع أوربان الذي يخشى البعض من أن يمضي قدما في رفضه.

وقال الوزير الليتواني بمرارة إن "الطريقة الوحيدة التي أقرأ بها الموقف المجري وليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، هي أنه ضد أوروبا وكل ما تعنيه أوروبا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز