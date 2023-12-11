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زيلينسكي يكشف عن قرار أمريكي يحقق أحلام بوتين

12/11/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بأن كييف تعتمد على الولايات المتحدة وتأخير المساعدات العسكرية يعد "تحقيقا لأحلام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في خطاب في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم".

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