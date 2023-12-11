زيلينسكي يكشف عن قرار أمريكي يحقق أحلام بوتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بأن كييف تعتمد على الولايات المتحدة وتأخير المساعدات العسكرية يعد "تحقيقا لأحلام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال في خطاب في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم".
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