4 دول أوروبية تدعو إلى هدنة دائمة لوقف المذبحة في غزة

دعت 4 دول في الاتحاد الأوروبي الاثنين على هامش اجتماع وزاري في بروكسل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لوقف المذبحة.

وقال قادة إيرلندا وإسبانيا ومالطا وبلجيكا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "يتعين علينا دعوة جميع الأطراف بشكل فوري إلى إعلان هدنة انسانية تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية".

ولدى وصوله إلى بروكسل، أوضح وزير خارجية ايرلندا مايك

مارتن أن هذه الخطوة تهدف إلى "وقف المذبحة، سفك دماء المدنيين الأبرياء".

وتطالب هذه الدول الأربع الاتحاد الأوروبي بتبني موقف حازم بشأن هذه النقطة خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

وفي رسالة أخرى إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطالب فرنسا وإيطاليا وألمانيا من جانبها بفرض عقوبات جديدة على حماس .

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "نحن الثلاثة، فرنسا وإيطاليا وألمانيا، اقترحنا وضع وتأسيس نظام عقوبات جديد يستهدف حماس، وهي منظمة إرهابية يصنفها الاتحاد الأوروبي بالفعل على هذا النحو منذ فترة طويلة".

واشارت كولونا إلى أن العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعربوا عند وصولهم إلى بروكسل الاثنين عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في غزة "الذي أصبح حرجاً حقاً".

كما أعرب عدد من الوزراء عن قلقهم بشأن الوضع في الضفة الغربية حيث قتل متطرفون إسرائيليون عشرات الفلسطينيين.

وقال مارتن "إن مستوى العنف الذي يلجأ إليه المستوطنون (الإسرائيليون) في الضفة الغربية يهدد بحدوث انفجار جديد".

وأكدت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب "سأطالب بالإبلاغ عن المستوطنين العنيفين وحظرهم في سائر أنحاء منطقة شنغن".

أشارت كولونا، من جانبها، إلى أن فرنسا تدرس "اعتماد تدابير وطنية".

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