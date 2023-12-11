رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينافاسو بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الرئيس إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أبولينير يواكيم رئيس وزراء بوركينا فاسو.

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