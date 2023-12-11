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المركز الوطني للأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

12/11/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية وذلك من الساعة 00:00 وحتى الساعة 10:00 من صباح غد“الثلاثاء”.

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