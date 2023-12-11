Tuesday, 12 December 2023 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديزاير إليس تتوج بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات في حفل جوائز الكاف

12/11/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت الجنوب أفريقية ديزيري إيليس بجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات في قارة أفريقيا خلال العام الجاري 2023 خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين.

وتفوقت مدربة منتخب جنوب أفريقيا في سباق الجائزة على كل من الإسباني رينالد بيدروز المدير الفني لمنتخب المغرب للسيدات، وجيري تشابالالا مدرب صن داونز.
ويقام حفل جوائز الكاف في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11122023000110011019ID1107574124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث