ديزاير إليس تتوج بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات في حفل جوائز الكاف

فازت الجنوب أفريقية ديزيري إيليس بجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات في قارة أفريقيا خلال العام الجاري 2023 خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين.

وتفوقت مدربة منتخب جنوب أفريقيا في سباق الجائزة على كل من الإسباني رينالد بيدروز المدير الفني لمنتخب المغرب للسيدات، وجيري تشابالالا مدرب صن داونز.

ويقام حفل جوائز الكاف في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.

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