ديزاير إليس تتوج بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات في حفل جوائز الكاف

(MENAFN
- Al-Bayan)
فازت الجنوب أفريقية ديزيري إيليس بجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات في قارة أفريقيا خلال العام الجاري 2023 خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين.
وتفوقت مدربة منتخب جنوب أفريقيا في سباق الجائزة على كل من الإسباني رينالد بيدروز المدير الفني لمنتخب المغرب للسيدات، وجيري تشابالالا مدرب صن داونز.
ويقام حفل جوائز الكاف في مدينة مراكش للعام الثاني على التوالي.
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